TUGA U SVETU KOŠARKE! Sofija (15) umrla na košarkaškom turniru: Samo se srušila

Sofija Di Viko (15) preminula je tokom košarkaškog turnira u Rimu nakon što je, kako se sumnja, pojela kontaminiranu hranu.

Sofija i njene drugarice iz kluba veoma su se radovale međunarodnom košarkaškom turniru na jugu italijanske prestonice. Trebalo je da to bude veselo putovanje i sportski vrhunac proleća. Međutim, nakon samo jedne utakmice tima dogodila se smrtonosna tragedija. U noći između četvrtka i petka Sofija je preminula, svega nekoliko sati nakon što je sa drugaricama večerala.

Kako navode mediji, Sofija je sa svojim timom "Union Basket Maddaloni" u četvratk uveče otišla na večeru u restoran kampa Roma Capitol. Navodno je jela kajganu i zelenu boraniju. Iznenada joj je pozlilo, krenula je otežano da diše i potom se srušila. Otac ju je odneo u sobu i dao joj lekove koje je imala kod sebe zbog alergije na mlečne proteine, ali se stanje nije poboljšalo.

Ubrzo su pozvali Hitnu pomoć koja je Sofiju odvezla u bolnicu. Međutim, devojčica je preminula ubrzo po prijemu u Urgentni centar.

Prema izveštajima, tužilaštvo u Rimu odmah je pokrenulo postupak zbog sumnje na ubistvo iz nehata i naložilo obdukciju.

Sumnja se da najverovatniji uzrok smrti anafilaktički šok usled moguće slučajne kontaminacije hrane mlečnim proizvodima. Policija pokušava da sazna šta je tačno kobne večeri devojčica pojela.

Nakon tragedije, organizator turnira je odlučio da prekine takmičenje. U saopštenju se navodi da je vest o Sofijinoj smrti duboko potresla celu sportsku zajednicu koja je bila prisutna.

"U ovako dramatičnom trenutku smatramo svojom dužnošću da ne nastavimo turnir, iz poštovanja prema bolu porodice, saigračica i svih uključenih", navodi se u saopštenju organizatora.

Autor: D.Bošković