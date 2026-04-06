NEVEROVATNE SCENE! NAVIJAČI PROTIVNIČKOG TIMA SKANDIRALI IME BOGDANA BOGDANOVIĆA! Kada je ušao na teren dobio je ovacije

Kavaj Lenard sa 26 i Džon Kolins sa 25 poena su predvodili Kliperse do pobede, dok su Darijus Garland i Kobi Sanders dodali po 17. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je na terenu proveo tri minuta i nije se upisao u strelce.

Zanimljivo je da su navijači Sakramenta tražili od trenera Klipersa da u igru ubaci srpskog reprezentativca.

"Želimo Bogija", skandirali su navijači domaćeg tima, a kada je kročio na teren pozdravljen je ovacijama.

Sacramento fans get their wish as Bogdan Bogdanovic checks in for the Clippers.

Podsetimo, Bogdanović je NBA karijeru počeo upravo u Sakramentu za koji je igrao od 2017. do 2020. godine.



