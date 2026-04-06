IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo kako stoje stvari pred sezonu šljake u Evropi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.720 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.590 poena.

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 12.400 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.205 poena.

Italijan Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, a potom slede Australijanac Aleks de Minor i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton su zamenili mesta. Šelton je sada osmi na ATP listi, dok je Fric pao na devetu poziciju. Rus Danil Medvedev je i dalje deseti teniser sveta.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 59. mestu na ATP listi sa 875 poena.

Hamad Međedović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 83. igrač sveta sa 680 bodova, dok je Dušan Lajović napredovao do 128. mesta sa 499 poena. Laslo Đere je 201. na ATP listi sa 288 bodova.

