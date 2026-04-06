Kraljevska etapa završava u Šekovićima! Kuvalja: To je snažna poruka da ova opština ima kapacitet da bude domaćin velikih međunarodnih manifestacija

Šekovići, na jubilarnoj 20. međunarodnoj biciklističkoj trci koja spaja Srbiju i Srpsku "Beograd Banjaluka" po prvi put biće domaćin cilja jedne etape. ,

Treća, takozvana "kraljevska", najteža etapa od Bratunca, preko Milića i Vlasenice, duga 116 kilometara, a koja se vozi 24. aprila, biće okončana u Šekovićima. Rezultat je to dogovora prvog čoveka te opštine Miladina Lazića i direktora trke "Beograd Banjaluka" Vladimira Kuvalje.

- Ponosni smo i zadovoljni što smo i šestu godinu deo biciklističkog karavana "Beograd Banjaluka". Radujemo se što ćemo ove godine dočekati bicikliste na cilju. Naši sugrađani će imati priliku da vide pravi spektakl. Ovo je kruna našeg učešća u ovoj priči. Takođe, sjajna je ovo prilika da prikažemo sve naše turističke potencijale. Hvala gospodinu Kuvalji na ovoj šansi da se pokažemo u najlepšem svetlu - rekao je Lazić.

Opština Šekovići prethodnih pet godina bila je prolazni cilj treće etape.

- Drago mi je kada vidim gde su danas Šekovići, opština koja se razvija, koja ide napred sigurnim i sve bržim korakom. Posebnu težinu i značaj ima činjenica da je upravo Šekovićima pripala čast da budu završnica treće etape međunarodne biciklističke trke "Beograd Banja Luka". To nije samo sportski događaj – to je snažna poruka da ova opština ima kapacitet da bude domaćin velikih međunarodnih manifestacija, da se pozicionira na mapi regiona i da privuče pažnju javnosti, investitora i turista. Posebno želim da istaknem i pohvalim načelnika opštine, gospodina Miladina Lazića, koji je pokazao da ima energiju, viziju i snagu da vodi Šekoviće u pravom smjeru. Njegov rad, posvećenost i lični angažman dali su konkretne rezultate koji se danas vide na svakom koraku - istakao je Kuvalja.

Jubilarno 20. izdanje trke "Beograd Banjaluka" startuje 22. aprila iz glavnog grada Srbije sa ciljem u Požarevcu. Istog dana vozi se i kružna trka u Velikom Gradištu. Druga etapa, koja se vozi dan kasnije, ide od Obrenovca do Zvornika. Poslednja etapa na programu je 25. aprila. Start je u Prijedoru, a cilj u Doboju. Na trci će učestvovati 175 biciklista iz 25 ekipa sa svih kontinenta.