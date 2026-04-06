MICIĆ HITNO OTPUTOVAO U MINHEN! Srpski as povredio koleno, završnica sezone pod znakom pitanja...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darron Cummings ||

Pred košarkašima Hapoela iz Tel Aviva je poslednje "duplo kolo" u Evroligi ove sezone.

Hapoel će najpre u utorak od 18 sati u Sofiji dočekati prvaka Evrope Fenerbahče, a onda dva dana kasnije u 18.30 sati u glavni grad Bugarske dolazi Olimpijakos.

Ekipa trenera Dimitrisa Itudisa mogla bi da oslabljena uđe u duele sa dve prvoplasirane ekipe na tabeli, jer izraelski portal "Sport5" javlja da je srpski reprezentativac Vasilije Micić otišao u Minhen kako bi obavio medicinske preglede zbog problema sa kolenom.

"Nije na sto odsto i prima terapije. Radi sve za tim i želi da se što pre vrati”, rekao je čovek iz kluba o Micićevoj zdravstvenoj situaciji.

Hapoel je tri kola pre kraja ligaškog dela Evrolige na petoj poziciji sa skorom 21-13 i odličnim šansama da se direktno plasira u plej-of.

Micić ove sezone ima prosek od 11.4 poena i 4.2 asistencije u Evroligi.

Autor: D.Bošković

