Nikola Jović povređen, oglasio se Majami posle horor pada Srbina

Srpski košarkaš Nikola Jović povredio je zglob leve noge i neće igrati protiv Toronta, saopštio je danas njegov klub Majami hit.

Posle nekoliko propuštenih utakmica, Jović (22) je odigrao 13 minuta u pobedi protiv Vašingtona (152:136) i upravo se na toj utakmici ponovo povredio.

On je nezgodno pao prilikom doskoka i uhvatio se za zglob, a trener Erik Spolstra rekao je da će proći snimanje da bi se utvrdio stepen povrede.

#MIAvsTOR INJURY UPDATE: Nikola Jovic (left ankle sprain) has been ruled out of tomorrow night's game vs the Raptors.



Norman Powell (return to competition reconditioning) and Tyler Herro (foot) are both listed as probable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 06. април 2026.

Majami u saopštenju nije objavio da li Jovića čeka duža pauza.

-Nikola Jović (uganuće levog skočnog zgloba) je van sastava za sutrašnju utakmicu protiv Reptorsa. Norman Pauel (oporavak za povratak u takmičenje) i Tajler Hero (stopalo) su oba označeni kao verovatni za meč - napisali su iz Majamija.

Autor: S.M.