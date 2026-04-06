Nikola Jović povređen, oglasio se Majami posle horor pada Srbina

Srpski košarkaš Nikola Jović povredio je zglob leve noge i neće igrati protiv Toronta, saopštio je danas njegov klub Majami hit.
Posle nekoliko propuštenih utakmica, Jović (22) je odigrao 13 minuta u pobedi protiv Vašingtona (152:136) i upravo se na toj utakmici ponovo povredio.
On je nezgodno pao prilikom doskoka i uhvatio se za zglob, a trener Erik Spolstra rekao je da će proći snimanje da bi se utvrdio stepen povrede.
#MIAvsTOR INJURY UPDATE: Nikola Jovic (left ankle sprain) has been ruled out of tomorrow night's game vs the Raptors.— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 06. април 2026.
Norman Powell (return to competition reconditioning) and Tyler Herro (foot) are both listed as probable.
Majami u saopštenju nije objavio da li Jovića čeka duža pauza.
-Nikola Jović (uganuće levog skočnog zgloba) je van sastava za sutrašnju utakmicu protiv Reptorsa. Norman Pauel (oporavak za povratak u takmičenje) i Tajler Hero (stopalo) su oba označeni kao verovatni za meč - napisali su iz Majamija.
