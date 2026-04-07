NIKOLA JOKIĆ OVO NE PRAŠTA! Portland izrešetao Denver, a onda je Nikola Jokić odlučio da poludi (VIDEO)

Još jedna nestvarna noć u kancelariji Nikole Jokića!

Denver je uspeo da napravi jedan od najluđih preokreta tokom čitave ove sezone, pošto su na domaćem terenu, uprkos činjenici da su gubili dvocifrenom razlikom, savladali Portland Trejl Blejzerse posle velike drame - 137:132! Ovo je bio deveti uzastopni trijumf Nagetsa.

Nikola Jokić je odigrao zaista sjajan meč i može se reći da je uzeo daleko više šuteva nego što to inače radi za svoje standarde. Meč je na kraju završio sa 35 poena uz 13 skokova i 13 asistencija. Međutim, u potpunosti je na drugoj strani u Portlandu iznenadio košarkaš od kojeg se to zaista nije očekivalo. Tumani Kamara je bio prava zagonetka za Jokićev tim i meč je završio sa čak 30 poena uz pet skokova.

Tri i po četvrtine, gostima je ulazilo sve što su šutnuli ka košu, pogodili su čak 25 trojki što je jedan od najvećih brojeva ubačenih trojki nekog tima ove sezone i opet im nije bilo dovoljno. Povampireni Denver je igrao u transu poslednju četvrtinu i uspeo da preko Jokića promeni tok meča.

Mogao je Džoker da reši pitanje pobednika u regularnom delu, ali nije bio precizan iz dva pokušaja. Srpski centar je odlično ušao u utakmicu, poentirao je, skakao, asistirao i već posle prve četvrtine imao 12 poena i šest skokova, ali šta to vredi kad je Portland rešetao kao iz kalašnjikova po odbrani domaćih. Tumani Kamara je šutirao 4/4 za tri, priključili su se Matis Tajbul i Donovan Klingen i Blejzersi su na kraju prve četvrtine imali plus četiri (35:31).

Ništa nije bilo bolje ni u nastavku. Svaki put kad bi Denver napravio neku seriju i nagovestio povratak, Portland bi imao spreman odgovor u vidu šuta za tri. Ono što je započeo u prvoj, Kamara je nastavio u drugoj četvrtini, s tim da mu se priklljučio i Džru Holidej, pa je razlika polako otišla na dvocifrenu do poluvremena (72:58).

Lilo je u koš Denvera kao iz kabla, dok je publika nemo posmatrala savršenu izvedbu ekipe koju vodi Tijago Spliter. U normalnim okolnostima, to bi značilo da će Denver da digne ruke od utakmice, ali nije bilo tako. Malo po malo, Nagetsi su sticali sve više samopouzdanja u šutu, dok je isti počeo da izdaje Blejzerse.

Atmosfera u dvorani dostigla je tačku ključanja onog momenta kad je Eron Gordon ubacio trojku iz ćoška za plus dva na minut pre kraja (123:121). Imao je Denver poslednji napad da sve reši u regularnih 48 minuta, ali Jokić je možda malo bio neodlučan. U dodatnih pet minuta, dileme nije bilo. Psihička prednost je bila debelo na strani Denvera i domaćin je to maksimalno iskoristio da zatvori utakmicu, dok je Portland nastavio da promašuje i baca lopte u aut.

Denver je tako sada na skoru 51-28 i dodatno se učvrstio na trećem mestu Zapada ispred Lejkersa. Sa druge strane, Portland je ostao na 40-39 i ići će u plej-in, pa je za sada deveti.

Autor: A.A.