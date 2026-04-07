Zvezda bez prava na grešku: Crveno-beli protiv Pariza traže lek za derbi i jure doigravanje

Košarkaši Crvene zvezde u 36. kolu Evrolige dočekuju Pariz, u jednoj od najbitnijih utakmica za plasman u doigravanje.

Finiš regularnog dela Evrolige donosi Crvenoj zvezdi odlučujuće bitke za što bolju poziciju pred doigravanje. Do spuštanja zavese na prvi deo sezone ostala su još tri kola, a kalendar je hteo da se sudbina crveno-belih u velikoj meri rešava kroz "dupli program" protiv francuskih timova.

Beograđane večeras očekuje okršaj sa Parizom, a tri dana kasnije i sa Asvelom. Kako obe ekipe trenutno pripadaju donjem domu elitnog takmičenja, srpski predstavnik u ove mečeve ulazi sa ulogom favorita.

Ekipa Pariza u Beograd dolazi nakon četiri uzastopna trijumfa, od čega dva u Evroligi nad Virtusom i Milanom. Stil igre francuskog predstavnika u najkvalitetnijem takmičenju u Evropi nije nepoznanica, pa će glavni zadatak crveno-belih biti da što više uspore protivnika, a pre svega prvu vedetu tima Nadira Hifija.

