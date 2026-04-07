ON VIŠE NE IZGLEDA OVAKO! Englezi pali u nesvest zbog šok promene Mateje Kežmana (FOTO)

Mateja Kežman je šokirao Engleze, samo što su malo zakasnili...

Nekadašnji proslavljeni fudbaler Partizana i mnogih inostranih klubova Mateja Kežman bio je pravi srcolomac.

Devojke širom regiona pratile su fudbal samo zbog Mateje Kežmana, a nekada najpoželjniji fudbaler imao je veoma buran ljubavni život.

U leto 1998. godine postao je igrač Partizana, u sezoni 1998/99 je zaigrao na 22 prvenstvene utakmice i upisao šest golova.

Okitio se titulom prvaka države, a posebnu pažnju je privukao partijom u “večitom derbiju”, kada je postigao gol u poslednjem minutu i doneo Partizanu pobedu od 2:1.

Kežman ima tri braka iza sebe.

Prvu suprugu Emiliju upoznao je kada je nastupao za Radnički iz Pirota. Tada je imao samo 18 godina, a 2001. godine stupili su u brak koji je trajao 13 godina, da bi 2014. bio okončan razvodom. Mateja sa prvom suprugom ima troje dece - Lazara, Aleksandru i Jakova.

U tom periodu, tačnije godinu dana ranije, dobio je i četvrto dete, Filimona, sa Marijom u vanbračnoj vezi. On je trenutno u braku sa Tarom Šumonjom, koju je oženio u avgustu 2018. godine, sa kojom ima dvoje dece.

Nakon turbulentnog ljubavnog života, ali i izuzetno bogate karijere, Mateja Kežman je rešio da totalno promeni način života. On se sa suprugom i dvoje zajedničke dece preselio na Kopaonik, daleko od gradske gužve. On je na planini izgradio dom za svoju porodicu, ali poseduje i četiri apartmana koja iznajmljuje.

Slavni napadač povukao se iz javnosti, posvetio se porodičnom životu, pa nemamo često prilike da ga vidimo na dešavanjima. On je eksperimentisao kada je u pitanju njegov izgled, te je u periodu kada se preselio na Kopaonik pustio bradu, bio je skoro pa neprepoznatljiv.

This is what former Chelsea striker Mateja Kežman, looks like these days. 👀 pic.twitter.com/0yWJrO53RB — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) 06. април 2026.

Zanimljivo je da su Engelzi tek sad saznali za ovu njegovu transformaciju, pa ne mogu da veruju da je to bivši napadač Čelsija.



