Legendarni selektor udario po Zlatanu Ibrahimoviću u knjizi: Sedeo je na drugom kraju sveta i pričao...

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Švedske, Jane Anderson odlučio je da objavi knjigu pod nazivom "To je bilo tada" ("Det var da") u kojoj je između ostalog pričao i svom prilično nezgodnom odnosu sa prvom zvezdom tima, Zlatanom Ibrahimovićem.

U knjizi se između ostalog piše o periodu u kojem je Anderson bio selektor od 2016. godine sve do decembra 2023. godine. Navodi se da je bilo i trenutaka kada je hteo da ga jednostavno izostavi sa spiska.

- Igra se sa medijima, što nas uništava, nešto što je zapravo smešno postaje bitno. Sedi na drugom kraju planete i samo priča sr*nja. Niko nije rekao da treba da ga uklonimo iz tima. Bilo je granica do kih smo išli, nekada smo se njima baš približili - napisao je Anderson u knjizi, a prenosi Expressen.

Potom je opisao šta ga je zapravo najviše nerviralo kod Zlatana Ibrahimovića.

- Potom se diskusija o Zlatanu dodatno otvarala kako se Evropsko prvenstvo bližilo. Nisam mogao da čitam više o njemu. Rekao sam da bih voleo samo da prestane da igra. Ali mislim da je bilo fantastično što sa 39 godina igra na takvom nivou. To je izolovan fenomen. Ali da se uvek priča o tome da li će ili neće biti u reprezentaciji, to je zaista postajalo zamarajuće. Njegova igranka sa medijima je za mene bila nepotrebna. Znao sam da se to nikada neće završiti - dodao je Anderson.

U međuvremenu su se Jane Anderson i Zlatan Ibrahimović pomirili, a supruga Helena je u tome imala veliki udeo. Rekla je švedskom selektoru da je bitno da zvezda tima bude na okupljanju, što se ispostavilo kao tačno.

Na kraju je Zlatan čak dolazio u posetu Andersonu na njegovo seosko imanje u Lindigu, tako da su njih dvojica sada u sjajnim odnosima.



Autor: Jovana Nerić