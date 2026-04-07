JOKIĆ IZGUBIO ŽIVCE! Nikola žestoko DIGAO GLAS na tajm-autu: Košarkaši Nagetsa nisu znali šta ih je snašlo, bez reči su slušali Srbina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nastavio je Nikola Jokić dominaciju na terenu i u pobedi Denver Nagetsa protiv Portland Trejlblejzersa (137:132, posle produžetka), imao je učinak od 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

Bio je ovo 197. Nikolin tripl-dabl u karijeri, a Nagetsi su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Nisu blistali košarkaši Denvera, pa je Jokić rešio da ih probudi na svoj način. Tokom jednog tajm-auta sredinom druge četvrtine, Srbin je pobesneo i urlao na saigrače. Preuzeo je ulogu trenera, rekao im svašta, žestoko je digao glas i desilo se čudo!

Portland je pre tajm-auta vodio sa 53:40, a onda je usledila serija Denvera 9:0 posle koje su se Nagetsi vratili u meč.

Posle meča, Jokić se dotakao ove situacije.

- Ne znam šta da kažem, bilo je svega i svačega, ne sećam se šta sam pričao. Verovatno nešto o tome, znam na šta mislite, ali se ne sećam - rekao je Jokić, pa se osvrnuo na slabu igru u odbrani Denvera:

- Ne bih rekao da smo ih izazivali, već da nismo dovoljno dobro igrali odbranu na šutu za tri poena. Trebalo je da ih teramo da razmišljaju više, pogađali su trojke, neke su bile teške, imali su sreće kod nekih, ali je bilo i dosta otvorenih. Kada smo izlazili, terali ih da razmišljaju pre šuta, počeli su da promašuju i to je napravilo razliku - dodao je on.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Košarka

Nikola Jokić sprečio bruku Denvera: Nova brutalna partija Srbina za nestvaran preokret Nagetsa (VIDEO)

Košarka

JOKIĆ SE RAZGOROPADIO I POKAZAO SVIMA KO JE PRAVI MVP! Nikola monstruoznim dabl-dablom uništio Tandere! Tako to radi najbolji na svetu!

Košarka

MAJK MELOUN IGRAČIMA DENVERA OTKRIO SUROVU ISTINU O NIKOLI JOKIĆU! Trener Nagetsa otvorio dušu i povukao potez koji će se prepričavati!

Košarka

NIKOLA JOKIĆ DOBIO NOVU BRUTALNU PORUKU! Srbin dominira, ali... (VIDEO)

Ostali sportovi

JOKIĆA IZNENADILO PITANJE NOVINARKE NAKON PORAZA! Pogledajte reakciju Srbina, odgovorio joj je kao iz topa (VIDEO)

Košarka

Ovi mu je jedna od NAJLUĐIH TROJKI! Svi se pitaju kako je Jokić ovo pogodio (VIDEO)