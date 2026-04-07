JOKIĆ IZGUBIO ŽIVCE! Nikola žestoko DIGAO GLAS na tajm-autu: Košarkaši Nagetsa nisu znali šta ih je snašlo, bez reči su slušali Srbina! (VIDEO)

Nastavio je Nikola Jokić dominaciju na terenu i u pobedi Denver Nagetsa protiv Portland Trejlblejzersa (137:132, posle produžetka), imao je učinak od 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

Bio je ovo 197. Nikolin tripl-dabl u karijeri, a Nagetsi su do trijumfa stigli posle velikog preokreta.

Nisu blistali košarkaši Denvera, pa je Jokić rešio da ih probudi na svoj način. Tokom jednog tajm-auta sredinom druge četvrtine, Srbin je pobesneo i urlao na saigrače. Preuzeo je ulogu trenera, rekao im svašta, žestoko je digao glas i desilo se čudo!

Portland je pre tajm-auta vodio sa 53:40, a onda je usledila serija Denvera 9:0 posle koje su se Nagetsi vratili u meč.

Jokic lights up the team during a timeout after going down by 13. They went on a 9-0 run after this: pic.twitter.com/1lhCDPkdmt — Dan Tanner (@DanTanner091) 07. април 2026.

Posle meča, Jokić se dotakao ove situacije.

- Ne znam šta da kažem, bilo je svega i svačega, ne sećam se šta sam pričao. Verovatno nešto o tome, znam na šta mislite, ali se ne sećam - rekao je Jokić, pa se osvrnuo na slabu igru u odbrani Denvera:

- Ne bih rekao da smo ih izazivali, već da nismo dovoljno dobro igrali odbranu na šutu za tri poena. Trebalo je da ih teramo da razmišljaju više, pogađali su trojke, neke su bile teške, imali su sreće kod nekih, ali je bilo i dosta otvorenih. Kada smo izlazili, terali ih da razmišljaju pre šuta, počeli su da promašuju i to je napravilo razliku - dodao je on.

