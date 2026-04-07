ZVEZDA VEČERAS DOČEKUJE PARIZ: Odlučujuća utakmica u Evroligi, podrška navijača vodi do pobede

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u 36. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u Evroligi, Crvena zvezda je 23. decembra u gostima poražena od Pariza (92:102).

Utakmica sa Parizom je za Crvenu zvezdu od ključne važnosti za dalju borbu i plasman u nastavak takmičenja u Evroligi.

– I analiza prve utakmice sa Parizom treba da pruži neke odgovore. Pre svega taj njihov kontranapad, čak i posle postignutih poena. Nismo dobro komunicirali u odbrani, zbunili su nas - kao i sve ostale ekipe, posebno u poslednje vreme, koje su favoriti. Oni su čak u odnosu na prošlog trenera još više ubrzali. To je sigurno problem svima, jer niko ne igra u takvom ritmu. Znamo i da je zagrađivanje koša važan faktor da bismo pobedili. Stalno pričamo 'odlučujuća, odlučujuća'... Sad je stvarno odlučujuća utakmica. Za to nam je potrebna prava podrška ljudi koji dođu. Mnogo nam je značajan šesti igrač – izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča sa Parizom.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 16 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa skorom 14/21.

