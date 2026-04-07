Azuri se u Zenici izblamirali, a sada im preti poniženje! UEFA Italiji oduzima domaćinstvo EURO-a!?

Treći uzastopni izostanak sa Svetskog prvenstva 2026. godine nije samo sportski neuspeh, već bolna potvrda duboke krize italijanskog fudbala. Dok nacija još uvek vida rane posle eliminacije od Bosne i Hercegovine, pred vratima je novi, potencijalno još veći skandal. Domaćinstvo Evropskog prvenstva 2032., koje Italija treba da organizuje zajedno sa Turskom, visi o koncu zbog katastrofalne infrastrukture koja nije ozbiljno obnavljana još od Mundijala 1990. godine.

Dok je Turska napravila džinovski iskorak modernizacijom objekata poput Vodafone parka u Istanbulu ili stadiona Jeni Hataj u Antakiji, Italija tapka u mestu. Prema pisanju portala Goal.com, surova realnost je da jedino Alijanc stadion u Torinu, dom Juventusa, u potpunosti ispunjava najviše savremene standarde.

Pored Juventusa, sopstvene stadione imaju još samo Udineze, Atalanta i Sasuolo. Svi ostali veliki projekti – novi domovi Milana i Intera koji bi zamenili San Siro, Romin projekat u Pjetralati, Laciov plan za Flaminio, kao i pomaci Kaljarija – i dalje su samo "mrtvo slovo na papiru". Radovi nisu počeli ni na jednoj lokaciji.

Vremena je sve manje, a birokratija u Italiji ostaje nepremostiva prepreka. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin bio je brutalno iskren nakon italijanskog debakla protiv Bosne i Hercegovine:

- Vaša fudbalska infrastruktura je među najgorima u Evropi. Očekujem da je dovedete u red, inače prvenstva u Italiji neće biti.

Opasnost je stvarna – Italiji nedostaje još pet stadiona vrhunske klase, a ukoliko ne ispuni uslove, Turska bi mogla postati jedini domaćin turnira.

Gradovi kandidati moraju već do jula dostaviti Fudbalskom savezu Italije (FIGC) dokaze o napretku, kako bi u jesen počeli zvanični razgovori sa UEFA-om. Plan je da stvarna gradnja krene u martu 2027. godine, što je po mnogima optimističan rok.

Da bi se proces ubrzao, italijanski ministar sporta Andrea Abodi povukao je radikalan potez. Revizorski sud imenovao je posebnog poverenika, inženjera Masima Ćisu, čiji je jedini zadatak da osigura da pet potrebnih stadiona bude spremno na vreme.

Uspeh projekta zavisi i od finansija. Plan je da se godišnje prikupi oko 200 miliona evra od naknada za sportsko klađenje, što bi uz poreske olakšice i investicione fondove trebalo da pokrene mašineriju. Italija više nema prava na grešku – ili će graditi, ili će ostati bez istorijske prilike da ponovo ugosti evropsku elitu.



Autor: Jovana Nerić