SINER NEMILOSRDAN! Italijan dominantno do osmine finala Monte Karla

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Monte Karlu, pošto je danas u drugom kolu pobedio Francuza Uga Ambera 6:3, 6:0.

Meč je trajao 65 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Amber nalazi na 34. mestu ATP liste.

Italijanski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Argentinca Fransiska Serundola i Čeha Tomaša Mahača.

Plasman u drugo kolo Mastersa u Monte Karlu izborio je Italijan Mateo Beretini kome je Španac Roberto Bautisa Agut predao duel prvog kola pri rezultatu 4:0. Beretini će u drugom kolu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.

Plasman u drugo kolo izborili su i Poljak Hubert Hurkač i Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.

