JOKIĆ SE OGLASIO POSLE UTAKMICE I OBJASNIO SVOJ PROMAŠAJ KOJI JE MOGAO SKUPO DA KOŠTA DENVER: Srbin priznao šta je želeo da uradi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski

U utakmici protiv Portlanda koja je završena nakon produžetka Nikola Jokić je zabeležio novi tripl-dabl i to na impresivan način.

Ipak, malo je falilo da srpski as postane "tragičar".

Malo ko je verovao da Nagetsi mogu da se vrate u meč i zaprete pobedom, ali je usledio potpuni preokret. I ne samo to, nakon pogotka Gordona, Nagetsi su čak stigli i do vođstva na oko 25 sekundi pre kraja susreta.

Ipak, odgovor je brzo stigao, Deni Avdija je pogodio za izjednačenje, ostavivši Denveru dovoljno vremena, nešto manje od 20 sekundi da organizuje poslednji napad i pokuša da izbegne produžetak.

U tim trenucima, Nikola Jokić je bio na ivici da ponese epitet tragičara. Najpre je promašio šut iz okreta za dva poena, a zatim je posle ofanzivnog skoka dobio još jednu priliku, ali ni iz neposredne blizine nije uspeo da ubaci loptu u koš.

Nakon utakmice, Jokić je o toj situaciji pričao na konferenciji za medije.

- Sve je bilo savršeno do samog kraja, do egzekucije. Hteo sam da "ukradem" još koju sekundu, možda sam previše razmišljao i promašio... bio je to jedan od lakših šuteva, nešto što sam bio uveren da mogu da pogodim. Bio je to sjajan pas Mareja, bio sam potpuno otvoren, ali hteo sam da potrošim vreme da im ne ostavim napad - rekao je srpski košarkaš.

Autor: Iva Besarabić

