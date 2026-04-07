PREMINUO POZNATI FUDBALER! Srpski klub se oglasio TUŽNIM saopštenjem: U legendu pratimo još jednog majstora...

Tužne vesti stižu iz ubskog Jedinstva, legendarni fudbaler i trener kluba, Tomislav Čeda Jevtić, preminuo je u 70. godini.

Tomislav je rođen u Vrelu, a gotovo čitavu igračku karijeru vezao je za Jedinstvo, gde je ostavio najdublji trag. Smatran je jednim od najtalentovanijih fudbalera koje je ubijski fudbal iznedrio, a tokom karijere nastupao je i za klubove iz Kladova, kao i na Korzici.

Saopštenje Jedinstva prenosimo u celosti:

- U legendu pratimo još jednog ubskog majstora - u 70. godini života, napustio nas je Tomislav Čeda Jevtić.

Rođen i odrastao u Vrelu gde fudbal stoji uz rame religiji, od malih nogu je bio licencirani vlasnik driblinga koji su “lomili kičme” bekovima i štoperima, neumoljivi odstranjivač suvišne paučine po ćoškovima fudbalskih golova, fudbaler koji je ostavljao bez daha i svoje i protivničke navijače... Slagali bismo kad bismo rekli i profesionalac od glave do pete, ali je i to bio deo njegovog šarma zbog koga su ga voleli svi koji su ga bar jednom sreli u životu.

I pred kraj života, kada je njegovo zdravlje bilo već uveliko narušeno, nije ga napuštala toplota u očima i dobrota po kojoj će ga Ubljani jednako pamtiti kao i po njegovom vanvremenskom talentu.

Ogroman deo igračke karijere poklonio je svom Jedinstvu, klicali su mu i na Školarcu, Čučugama, Crljenima, Kladovu, na Korzici... a po kačenju kopački o klin, trenirao je Radnik, Zimpu, Čučuge, Brezovicu, Sovljak...

FK Jedinstvo će se od svog Čede oprostiti u sredu 08.04. na Komemoraciji u ubskom Domu kulture u 9h, istog dana je i sahrana legendarnog fudbalera (opelo počinje u 13h), a supruzi Nadi i sinovima Ozrenu i Miletu sa porodicama upućujemo izraze najdubljeg saučešća - stoji u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić