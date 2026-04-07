ŠOK: Srbija izgubila u vaterpolu!

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/amir hamzagić

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Grčke u meču drugog kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa - i to iako su "delfini" vodili sa 9:3, a onda i sa 11:4.

Na kraju su Grci pobedili rezultatom 16:15 (3:4, 4:7, 6:3, 3:1)

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa četiri gola, dok je Nikola Jakšić postigao tri.

U selekciji Grčke istakao se Stilijanos Argiropulos sa šest pogodaka.

Vaterpolisti Mađarske su ranije danas u grupi A posle penala pobedili Holandiju rezultatom 16:15.

Mađarska je vodeća u grupi A sa pet bodova, Srbija i Grčka imaju po tri, dok je Holandija bez bodova.


Srbija će u sredu u trećem, poslednjem kolu od 12.30 časova igrati protiv Mađarske, a od 16.30 sati sastaće se Grčka i Holandija.

Plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju, izboriće pet najboljih selekcija sa turnira u Aleksandropoliju.

Autor: S.M.

