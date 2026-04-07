UMRO MIRČEA LUČESKU: Slavni trener nije izdržao

Posle velike drame i nekoliko dana u bolnici, ovaj svet je napustio čuveni selektor Mirčea Lučesku. On je prethodni period proveo u bolnici zbog srčanog zastoja, potom i brojnih problema, dok je sada preminuo, objavio je čuveni rumunski novinar Emanuel Rosu.

Mirčea Lučesku je neko ko je doslovno do poslednjih dana života radio kao selektor. On je pre samo nekoliko dana vodio Rumuniju protiv Turske u baražu za Svetsko prvenstvo, posle čega mu je pozlilo na treningu pred prijateljsku utakmicu.

Potom je Lučesku otišao u bolnicu, tamo je doživeo još nekoliko srčanih udarac, kao i moždanih udara, zbog čega mu je život visio o koncu. Pokušali su doktori da ga sačuvaju, radili su sve u svojoj moći, ali na kraju leka nije bilo za ovog čoveka koji je trebalo da u julu napuni 81 godinu.

Lučesku je neko ko je iza sebe ostavio izuzetno bogatu karijeru, vodio je Rumuniju, Dinamo Bukurešt, Pizu, Brešu, Ređijanu, Rapid Bukurešt, Inter, Rapid Bukurešt, Galatasaraj, Bešiktaš, Šahtjor, Zenit, bio je selektor Turske, dok je vodio i Zenit iz Sankt Peterburga.

