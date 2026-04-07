KNINSKA KOBRA IZUJEDALA PARIŽANE! Važna pobeda Crvene zvezde u daljoj trci za plej-of! Dobrić muški odmenio užasnog Batlera

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Pariza u Beogradskoj areni rezultatom 94:81. u 36. kolu Evrolige.

Važna, ukupno 20. pobeda čete Saše Obradovića, koja je tako pred put u Vilerban i Madrid ostala u trci za plasman u plej-in, odnosno plej-of Evrolige.

Od prvog minuta utakmice košarkaši Zvezde ušli su borbeno, na čelu sa Čimom Monekeom - i do sredine druge deonice kontrolisali igru, ali tada na scenu stupa ludilo Pariza... Nije pomogao ni Dobrić sa tri vezane trojke, a na semaforu je stajalo da vode gosti.

Mučila se Zvezda sa ritmom Pariza i nerezonskim šutevima na drugoj strani, a onda na scenu stupaju Izundu i ponovo Dobrić, pod dirigentskom palicom Mekintajera (16 poena, 14 asistencija) za konačno slom Pariza.

Džered Batler, jedan od najboljih igrača Zvezde ove sezone, ponovo je bio loš, kako u procentu šuta tako i odlukama na terenu. Na svu sreću po Zvezdu pojavo se Dobrić koji je znao kako da odmeni indisponiranog Amerikanca.

Ovom pobedom Zvezda je došla do učinka od 20-16 pred poslednja dva kola ligaškog dela protiv Asvela i Real Madrida na strani.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke sa 21 poenom, Ognjen Dobrić je dodao 19, Kodi Miler Mekintajer 16 uz 14 asistencija, dok je Ebuka Izundu meč završio sa 13 poena. Kod Pariza je najbolji bio Nadir Hifi sa 20 poena, Robinson i Roden su dodali po 20.

Autor: Iva Besarabić