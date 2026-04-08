DRAMA NA VRHUNCU - ŠTA ČEKA NIKOLU JOKIĆA? Žestoka bitka se rasplamsala, Denver Nagetsi dobijaju jasniju sliku pred dane odluke!

Kako se regularna sezona NBA bliži samom kraju, sve jasnija postaje slika plej-ofa, dok borba za pozicije u Istočnoj i Zapadnoj konferenciji ulazi u odlučujuću fazu. Timovi vode žestoku bitku za prednost domaćeg terena, sigurno mesto u doigravanju i plasman u plej-in, a svega nekoliko pobeda deli veliki broj ekipa.

Tokom noći između utorka i srede odigran je čitav niz utakmica, pa je trka za mesta na tabeli dodatno zakuvana.

Za navijače u Srbiji, najveću pažnju privlači Zapadna konferencija, gde se već nazire potencijalni rival Nikole Jokića i Denver Nagetsa. Minesota Timbervulvsi savladali su Indijana Pejserse rezultatom 124:104 i tako dodatno učvrstili šestu poziciju koja vodi direktno u plej-of. Ukoliko tim iz Kolorada zadrži treće mesto, upravo bi Minesota mogla da bude prvi rival u borbi za titulu.

Na Zapadu, Oklahoma Siti Tanderi (63-16) i San Antonio Sparsi (60-19) sigurno drže prve dve pozicije, dok Oklahoma ima prednost i u trci za najbolji skor u celoj ligi.

Borba za treće mesto dostiže tačku ključanja - Los Anđeles Lejkerse (50-29) i Denver Nagetse (51-28) razdvaja svega jedna do dve pobede, dok Hjuston Roketsi (49-29) vrebaju iz prikrajka i uključeni su u trku za pozicije od trećeg do šestog mesta.

U plej-in zoni već su „zaključani“ Portland Trejlblejzersi, Los Anđeles Klipersi i Golden Stejt Voriorsi, dok se očekuje da im se kao sedmi tim pridruže Finiks Sansi.

Na Istoku, Detroit Pistonsi su obezbedili prvo mesto sa skorom 57-22. Iza njih su, Boston Seltiksi (54-25), Njujork Niksi (51-28) i Klivlend Kavalirsi (50-29).

Ipak, borba za prednost domaćeg terena daleko je od rešene - samo dve pobede dele ekipe od petog do devetog mesta!

U velikoj gužvi su Atlanta Hoksi (45-34), Toronto Reptorsi (44-35), Filadelfija Seventisiksersi (43-36), Orlando Medžik (43-36) i Šarlot Hornetsi (43-37), koji vode direktnu borbu za pozicije od petog do devetog mesta.

Majami Hit (41-38) već je obezbedo mesto u plej-inu, ali i dalje može da završi između sedme i desete pozicije - sve će zavisiti od ishoda poslednjih utakmica.

Utakmice poslednjeg kola biće ključne za ekipe koje još nisu obezbedile svoje pozicije. Svaka pobeda ili poraz mogu drastično da promene raspored - kako u plej-ofu, tako i u plej-in turniru.

Autor: A.A.