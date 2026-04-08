PARTIZAN VEČERAS U ISTANBULU: Crno-beli napadaju Efes, Penjaroja traži reakciju nakon poraza!

Košarkaši Partizana večeras od 19.30 časova gostuju ekipi Efesa u okviru 36. kola Evrolige. Izabranici Đoana Penjaroje žele da ponove uspeh iz prvog dela sezone, kada su u Beogradu slavili rezultatom 93:87.

Crno-beli u ovaj meč ulaze sa 15. pozicije na tabeli (skor 15-20), dok je turski velikan na neočekivanom 19. mestu sa samo 10 pobeda.

Penjaroja: Moramo da popravimo odbranu!

Trener Partizana ističe da je ključ uspeha u Turskoj energija i mnogo bolja defanziva u odnosu na prethodni meč u regionalnom takmičenju:

"Očekuje nas važna utakmica. Sa druge strane je ekipa koja ima širok roster, iskusne igrače i sjajnog trenera Pabla Lasa. Potrebno je da popravimo osnovne segmente igre, pre svega u odbrani u odnosu na meč protiv Budućnosti. Moramo igrati pametno i borbeno", poručio je Penjaroja.

Braun: Agresivno od samog početka

Bek crno-belih Sterling Braun naglašava da ekipa mora da pokaže reakciju nakon poslednjeg neuspeha:

"Očekujem visok intenzitet. Želimo da reagujemo na pravi način i vratimo se dobrim rezultatima. Moramo biti agresivni na obe strane terena i ući u meč sa pravom energijom", izjavio je Braun uoči gostovanja.

Autor: D.S.