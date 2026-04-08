TUGA: Umro Srećko Bogdan

Preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski fudbaler i jedan od najznačajnijih igrača u istoriji Dinama, prenosi Međimurska Sportska Mreža.

Bogdan je rođen 5. januara u Murskom Središću, a fudbalsku karijeru započeo je u lokalnom klubu Rudar. Godine 1975. prešao je u Dinamo, gde je narednih 10 godina oduševljavao navijače svojim talentom i posvećenošću.

Za Dinamo je odigrao 309 utakmica i postigao 42 gola, što je izvanredan učinak za defanzivca. Bio je poznat po sjajnoj igri u skoku i sposobnosti da daje golove iz napadačkih situacija. Sa Dinamom je osvojio prvenstvo Jugoslovije 1982. i Kupove 1980. i 1983. i ostavio je neizbrisiv trag u klupskoj istoriji.

Bogdanova smrt predstavlja veliki gubitak za hrvatski fudbal, a navijači Dinama i šira sportska javnost opraštaju se od jednog od svojih najvećih heroja.

