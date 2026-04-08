BLAGOJEVIĆ ISKRENO PRED OKRŠAJ SA PAZAROM: Svesni smo svojih slabosti! Partizan ide na noge Lalatoviću – evo šta je NAJVEĆA FRUSTRACIJA crno-belih!

Srđan Blagojević najavio je okršaj Novog Pazara i Partizana.

Fudbaleri Partizana putuju u Novi Pazar na jedan od najtežih ispita u finišu regularnog dela sezone! Trener crno-belih Srđan Blagojević svestan je da njegov tim ide na noge ekipi koja "puca" na Evropu i koju predvodi Nenad Lalatović – čovek koji po pravilu ima poseban motiv protiv kluba iz Humske.

Partizan se nalazi u delikatnom trenutku, a Blagojević ne krije da unutar ekipe postoji određena doza nezadovoljstva zbog neefikasnosti.

"Frustrira nas što nismo pobedili sa igračem više"

Strateg crno-belih ističe da je najveći problem Partizana trenutno završnica i realizacija šansi, što je posebno došlo do izražaja na prethodna dva meča.

"Apsolutno smo svesni značaja ove utakmice. Činjenica da na prethodna dva meča nismo pobedili, iako smo veći deo vremena imali igrača više, nas frustrira. Ono na šta pokušavamo da utičemo jeste da to ne utiče negativno na ekipu u psihološkom smislu", jasan je Blagojević.

Lalatovićeva energija kao najveća pretnja

Novi Pazar pod komandom Nenada Lalatovića igra agresivno i sa ogromnom energijom, a Blagojević upozorava svoje igrače na šta moraju da budu spremni:

"Pratili smo ih, menjaju oblike i strukture igre. To je ekipa sa dobrom energijom i trenerom koji svojom harizmom donosi ogroman motiv svakoj ekipi koju vodi. Moramo imati spreman odgovor na sve njihove varijante."

Kadrovski problemi: Ko preskače Pazar?

Dok se Andrej Kostić vraća u konkurenciju nakon desetodnevne pauze, situacija sa ostalim igračima nije idealna:

- Demba Sek: Hronična povreda prepona se drži pod kontrolom, nadaju se da će moći da igra.

- Stefan Petrović: Vratio se povređen iz reprezentacije (skočni zglob).

- Dušan Jovanović: Povredio ligamente kolena i nije u trenažnom procesu.

Blagojević je priznao da još uvek ima dve dileme oko startne postave, a konačna odluka biće doneta na dan utakmice. Da li će Partizan pronaći unutrašnju snagu i "glad" za golovima ili će Lalatović ponovo zaustaviti crno-bele? Saznaćemo sutra!

Autor: D.S.