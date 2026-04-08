TRANSFER BOMBA U HUMSKOJ! Partizan 'ukrao' zvezdu Bundeslige: Reprezentativac Srbije potpisao – kreće stvaranje MOĆNE MAŠINE!

Partizan pravi moćan tim za Evropu!

Rukometni klub Partizan AdmiralBet nastavlja da trese tržište! Novo, treće pojačanje za narednu sezonu je reprezentativac Srbije i dosadašnji bek nemačkog Erlangena, Miloš Kos (23).

Mladi as, koji se smatra jednim od najvećih talenata naše rukometne scene, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i biće jedna od ključnih uzdanica u projektu koji predvodi legendarni Raul Gonzales.

Iz Bundeslige u Humsku zbog Raula i titula

Miloš Kos ne krije da je vizija kluba bila presudna da Nemačku zameni Beogradom.

"Odlučio sam se za Partizan zbog novog projekta i selektora Raula Gonzalesa koji će voditi tim. Svidela mi se ideja kluba i pogled u budućnost. Mislim da je pravi trenutak za ovaj korak, jedva čekam da zaigram pred našim navijačima", istakao je Kos nakon potpisivanja ugovora.

Ko je Miloš Kos?

Novi levi bek crno-belih donosi ozbiljno međunarodno iskustvo, uprkos godinama:

Karijera: Nastupao je za Izviđač iz Ljubuškog, Zagreb i bundesligaša Erlangen.

Reprezentacija: Član je seniorske selekcije Srbije od 2022. godine.

Medalje: Sa juniorskom reprezentacijom osvojio je evropsku bronzu (2022) i četvrto mesto na svetu (2023).

Partizan ne staje

Dolazak Kosa je jasan signal da "parni valjak" u narednu sezonu ulazi sa najvišim mogućim ambicijama – napad na domaće trofeje i iskorak na evropskoj sceni. Uz vrhunskog stručnjaka na klupi i pojačanja iz najjačih liga sveta, rukomet se na velika vrata vraća u fokus javnosti.

Autor: D.S.