PO ČEMU ĆEMO PAMTITI DUŠKA VUJOŠEVIĆA? Grobari i dalje vole svog generala, a svi se sećaju OVE legendarne izjave

Duško Vujošević, proslavljeni trener Partizana, preminuo je u 67. godini.

Vujošević je ostavio neizbrisv trag u istoriji srpske i jugoslovenske košarke, a ostaće upamćen kao strateg koji je stvarao igrače i pritom osvajao trofeje.

Njegove izjave i motivacioni govori podizali kako navijače tako i same igrače na terenu, a Grobari se i dan danas sećaju velikih reči svog generala, kako su ga od milošte zvali:

- Možeš da pogrešiš kakv je ko igrač, ali ne smeš da pogrešiš u tome kakav je ko čovek. Prosto moraju da budu tu ljudi koji su spremni, ne da podnesu, nego da isprave tuđu grešku. Prosto kada je neko pogrešio, pa čak i kada je pogrešio u smislu izbora šuta i u smislu nekog egoizma i sebičnosti, da drugi igrač ne treba to da kritikuje nego da se vrati sprintom i baci za tu loptu kao da je on napravio grešku. E tada se pali mašina - reči su Duška Vujoševića koje na najbolji način opisuju njegovu košarkašku filozofiju.

U bogatoj karijeri Vujošević je stvorio veliki broj NBA igrača i reprezentativaca naše zemlje, a kruna njegove karijere bio je odlazak sa Partizanom na F4 Evrolige 2010. godine.

Autor: Marija Radić