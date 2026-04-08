AKTUELNO

Košarka

SAŠA ĐORĐEVIĆ NEUTEŠAN NAKON SMRTI VUJOŠEVIĆA: Hvala Treneru 'RIP'! Oprostio se dirljivim rečima!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Filip Krainčanić ||

Trofejni srpski košarkaš i bivši selektor naše reprezentacije Aleksandar Saša Đorđević emotivnim rečima se oprostio do Duška Vujoševića.

Vujošević je, podsetimo, preminuo u 67. godini, a Đorđević se na dirljiv način oprostio do svog košarkaškog mentora:

- Počivaj u miru. Dule, tvoja jedinstvenost ostaviće veliku prazninu u košarci. Tvoji igrači, svi sportski prijatelji te nikad neće zaboraviti. Hvala Treneru "RIP" - napisao je Đorđević.

Autor: A.A.

#Košarka

#Saša Đorđević

