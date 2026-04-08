SAŠA ĐORĐEVIĆ NEUTEŠAN NAKON SMRTI VUJOŠEVIĆA: Hvala Treneru 'RIP'! Oprostio se dirljivim rečima!

Saša Đorđević emotivno se oprostio od Duška Vujoševića, ističući njegovu jedinstvenost i uticaj na košarku. Počivaj u miru, Treneru.

Trofejni srpski košarkaš i bivši selektor naše reprezentacije Aleksandar Saša Đorđević emotivnim rečima se oprostio do Duška Vujoševića.

Vujošević je, podsetimo, preminuo u 67. godini, a Đorđević se na dirljiv način oprostio do svog košarkaškog mentora:

- Počivaj u miru. Dule, tvoja jedinstvenost ostaviće veliku prazninu u košarci. Tvoji igrači, svi sportski prijatelji te nikad neće zaboraviti. Hvala Treneru "RIP" - napisao je Đorđević.

Pocivaj u miru,Dule🙏🙏tvoja jedinstvenost ostavice veliku prazninu u kosarci.Tvoji igraci,svi sportski prijatelji te nikad nece zaboraviti. Hvala Treneru RIP🙏✝️ — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) 08. април 2026.

