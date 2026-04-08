'Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak' Dačić uputio saučešće povodom smrti legendarnog Vujoševića

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća porodici i prijateljima povodom smrti košarkaškog trenera Duška Vujoševića, ističući da je njegov odlazak veliki gubitak za sport i društvo u celini.

Vujošević je preminuo danas u Beogradu u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu košarke, ali i u životima svih koji su imali čast da ga poznaju. Duško je svoju viziju i znanje nesebično ugradio u brojne generacije, stvarajući tako vrsne igrače, a pre svega ljude", naveo je Dačić.

TUGA! Umro Duško Vujošević

"Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak ne samo za sport, već i za sve nas koji smo u njemu imali iskrenog prijatelja, snažnu ličnost i čoveka izuzetnih vrednosti. Pamtiću ga po iskrenosti, odanosti i snazi karaktera, kao i po prijateljstvu koje smo delili. Izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici. Neka mu je večna slava i hvala”, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

SUVA USTA I UMOR KAO PRVI ALARM: Sve o bolesti koja je odnela Duška Vujoševića – Tihi ubica koji razara organe!

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić izjavio saučešće povodom smrti Petra Matića: Njegova hrabrost i posvećenost ostaće zauvek urezani u našim srcima

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Đura Race: Na nama je da prema njemu odužimo dug i učinimo sve da se saznaju odgovori na pitanja za koja se dostojanstv

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Nebojše Pavkovića: Bio je čovek koji je svoj život posvetio otadžbini

Politika

'OBELEŽIO JEDNU EPOHU' Dačić uputio saučešće povodom smrti bivšeg direktora američkog FBI

Politika

Dačić uputio saučešće porodici Radmile Živković: Njene nezaboravne pozorišne i filmske uloge pamtićemo zauvek

Politika

'POTRESLA ME JE VEST O NJEGOVOJ TRAGIČNOJ SMRTI' Ivica Dačić uputio saučešće povodom pogibije predsednika Irana!