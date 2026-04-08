Ovaj TAJM-AUT je Duška Vujoševića učinio 'besmrtnim': Zbog njega će ga Grobari pamtiti večno

Legendarni košarkaški trener Duško Vujoševićpreminuo je posle duđe bolesti u 67. godini. Njegovu karijeru obeležili su torfeji sa crno-belima, ali i odnos sa navijačima koji je postao neraskidiv.

Vodio je crno-bele u četiri mandata i to od 1987. do 1989, od 1990. do 1991, od 2001. do 2010. i od 2012. do 2015. godine.

Navijači Partizana će ga pamtiti po trofejima, kultnim izjavama, ali i po tajm-autu na kojem je uzviknu: "Borba, bre"

Upravo je ova motivaciona poruka postala kultna i jedno od obeleđja koje i danas prati košarkaše crno-belih.

Pogledajte tajm-aut za večnost Duška Vujoševića:

Da podsetimo, Vujošević je rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici. On je u karijeri trenirao OKK Beograd, Crvenu zvezdu, Brešu, Pezaro, Radnički Beograd, moskovski CSKA, Kluž i Limož, a najveći trag je ostavio u Partizanu.

SUVA USTA I UMOR KAO PRVI ALARM: Sve o bolesti koja je odnela Duška Vujoševića – Tihi ubica koji razara organe!

Vujošević je bio i selektor Srbije i Crne Gore, Crne Gore kao i Bosne i Hercegovine.

TUGA! Umro Duško Vujošević

