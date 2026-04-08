Bajern Minhen se oprostio od Vujoševića: Citirali velike reči Svetislava Pešića o Duletu

Tužne vesti potresle su Srbiju i čitavu košarkašku javnost Evrope, pošto je preminuo Duško Vujošević u 68. godini života.

Odlazak legende srpske košarke potresao je čitav košarkaški svet, a brojni klubovi i inostrani velikani se opraštaju od Vujoševića.

Među njima je i Bajern Minhen, koji je Vujoševiću posvetio objavu na Instagramu.

- Evropska košarka tuguje zbog smrti Duška Vujoševića, dugogodišnjeg trenera Košarkaškog kluba Partizan i trenera godine Evrolige 2009, između ostalih funkcija. Neka počiva u miru.

- Duško Vujošević bio je jedan od najboljih evropskih trenera svih vremena. Njegovi trofeji su brojni igrači koje je otkrio i učinio boljima. Imao je specifičan metod rada koji ga je činio jedinstvenim – trener Bajerna Svetislav Pešić.

Duško Vujošević je preminuo usled posledica sa brojnim bolestima poslednjih nekoliko nedelja. Dugo se borio sa šećernom bolesti zbog koje je imao probleme sa bubregom, a nedavno je imao i infaktr, kao i probleme sa plućima.

