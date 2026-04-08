Bajern Minhen se oprostio od Vujoševića: Citirali velike reči Svetislava Pešića o Duletu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Tužne vesti potresle su Srbiju i čitavu košarkašku javnost Evrope, pošto je preminuo Duško Vujošević u 68. godini života.

Odlazak legende srpske košarke potresao je čitav košarkaški svet, a brojni klubovi i inostrani velikani se opraštaju od Vujoševića.

Među njima je i Bajern Minhen, koji je Vujoševiću posvetio objavu na Instagramu.

- Evropska košarka tuguje zbog smrti Duška Vujoševića, dugogodišnjeg trenera Košarkaškog kluba Partizan i trenera godine Evrolige 2009, između ostalih funkcija. Neka počiva u miru.

- Duško Vujošević bio je jedan od najboljih evropskih trenera svih vremena. Njegovi trofeji su brojni igrači koje je otkrio i učinio boljima. Imao je specifičan metod rada koji ga je činio jedinstvenim – trener Bajerna Svetislav Pešić.

Duško Vujošević je preminuo usled posledica sa brojnim bolestima poslednjih nekoliko nedelja. Dugo se borio sa šećernom bolesti zbog koje je imao probleme sa bubregom, a nedavno je imao i infaktr, kao i probleme sa plućima.

pročitajte još

Bokserski spektakl Srbija – Rusija u Loznici 29. maja

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Košarka

PO ČEMU ĆEMO PAMTITI DUŠKA VUJOŠEVIĆA? Grobari i dalje vole svog generala, a svi se sećaju OVE legendarne izjave

Ostali sportovi

TRAGIČNE VESTI! Čuveni srpski sportista preminuo od srčanog udara!

Ostali sportovi

'Poslali su me kući da umrem' Preminuo poznati hrvatski SPORTISTA: Njegove reči pred smrt i dalje odzvanjaju

Košarka

Nove informacije o zdravstvenom stanju Duška Vujoševića: Lekari su i dalje oprezni

Fudbal

STRAŠNA TRAGEDIJA: Preminuo bivši fudbaler Juventusa (32) - iz Španije stigle užasne vesti koje su rastužile planetu!

Domaći

SRCE JOJ SE SLOMILO: Oglasila se Andreana Čekić nakon što joj je preminuo član porodice (FOTO)