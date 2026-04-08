I ZVEZDAŠI SE OPROSTILI OD DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Evo kakvu su poruku uputili Crveno - beli

Srpska košarka je pretrpela ogroman gubitak, napustio nas je Duško Vujošević, koji je preminuo u 68. godini života usled zdravstvenih komplikacija u poslednjih nekoliko nedelja.

Vujošević je ostavio iza sebe neizbrisiv trag u našoj košarci, a posebno u Partizanu, gde je proveo najveći deo karijere.

Sa Partizanom je osvojio najveći broj titula, a posebno je dominirao u trećem mandatu, od 2001. - 2010. godine.

Vodio je velike bitke sa Crvenom zvezdom, koju je i vodio u sezoni 1991/1991, a crveno-beli su se oglasilo povodom smrti velikog rivala na zvaničnom sajtu i uputila je saučešće porodici Duška Vujoševića.

- KK Crvena zvezda primio je u sredu vest da je košarkaški trener Duško Vujošević preminuo u Beogradu u 67. godini života.

- Povodom smrti Duška Vujoševića, koji je tokom trenerske karijere bio trener brojnih klubova, uključujući i našeg, KK Crvena zvezda izražava saučešće porodici Duška Vujoševića - stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.

