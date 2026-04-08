PROLAZ JE SADA POD ZNAKOM PITANJA: Vaterpolisti Srbije poraženi od Mađarske u kvalifikacijama za Svetski kup

Izvor: Pink.rs/Beta

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je u Aleksandropoliju od Mađarske 10:12 (2:3, 2:3, 3:5, 3:1), u utakmici trećeg kola Grupe A na kvalifikacionom turniru za plasman na Svetski kup.

Najefikasniji kod Srbije bio je Nikola Lukić sa tri gola, po dva gola su postigli Nikola Murišić i Luka Gladović, a po jednom su se u listu strelaca upisali Vuk Milojević, Dušan Trtović i Vasilije Martinović.

Mađarsku su predvodili Vins Vigvari sa četiri i Đerđ Fekete sa tri pogotka.

Srbija je druga u grupi sa jednom pobedom i dva poraza, a Mađarska je na prvom mestu sa tri pobede. Kasnije danas, u istoj grupi sastaju se Grčka i Holandija.

Nakon kvalifikacionog dela u dve grupe, takmičenje se nastavlja formiranjem novih grupa. U prvoj će igrati po dve prvoplasirane selekcije iz obe grupe, dok će u drugoj biti preostale ekipe, bez prenosa bodova.

Bez obzira na rezultat meča Grčka-Holandija, Srbija će takmičenje nastaviti u drugoj grupi.

Učesnici prve grupe obezbediće direktan plasman na Svetski kup u Sidneju, dok će iz druge grupe samo pobednik izboriti mesto na finalnom turniru.

Šesti učesnik biće domaćin Australija, dok će preostala dva mesta popuniti selekcije iz Divizije 2, čiji će turnir biti održan na Malti uz učešće 23 ekipe.

Svetski kup održaće se od 22. do 26. jula u Sidneju.

Autor: Iva Besarabić

