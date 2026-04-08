VLADIMIR LUČIĆ SE EMOTIVNIM REČIMA OPROSTIO OD DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Možda nisam uvek razumeo tvoje metode, ali...

Legendarni trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini života.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Mnogi njegovi bivši igrači se oglašavaju povodom smrti legendarnog trenera, a na Instagramu se oglasio nekadašnji kapiten crno-belih Vladimir Lučić.

"Dule,

Možda nisam uvek razumeo tvoje metode, niti sam uvek bio spreman na sve što si tražio od nas, ali danas znam koliko si me zapravo izgradio.

Naučio si me disciplini, upornosti, odricanju, borbi i to su stvari koje će zauvek ostati deo mene.

Hvala ti za sve, za lepe i teške trenutke, jer su me baš oni napravili ovakvim kakav jesam.

Počivaj u miru", napisao je Vladimir Lučić.

Autor: Iva Besarabić