ABA LIGA DONELA ODLUKU NAKON SMRTI VUJOŠEVIĆA: Poslednja počast velikom treneru

Izvor: Pink.rs/Kurir

ABA liga donela je odluku da svi mečevi naredne runde počnu minutom ćutanja za Duška Vujoešvića.

Bivši trener Partizana, Crvene zvezde, CSKA, OKK Beograda, Breše, Pistoje, Limoža, nekadašnji selektor Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine počast će dobtii na utakmica reginalne lige.

Prethodno je identičnu odluku donela i Evroliga:

- Obaveštavamo vas da će pre početka svih utakmica 7. kola Top 8 faze i 8. kola plej-aut faze ABA lige, kao i pre početka prvih predstojećih utakmica polufinala ABA Lige 2, biti održan minut ćutanja u čast košarkaške legende i istaknutog trenera Duško Vujošević, koji je preminuo u 67. godini života - saopštila je ABA liga.

Autor: Iva Besarabić

