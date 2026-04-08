'STRAŠNO ME POGODILO...' Nebojša Čović potresen zbog smrti Duleta Vujoševića, otkrio kako su se pomirili

Tužna vest o smrti Duleta Vujoševića šokirala je Srbiju i ljubitelje košarke širom Evrope, a odlazak "Partizanovog generala" rastužio je i tabor večitih rivala, a povodom preranog odlaska Vujoševića, oglasio se i prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

Duško Vujošević i Nebojša Čović su vodili verovatno najveće bitke, što kroz teren, saopštenja, u TV emisijama i legendarnim duelima pred kamerama, ali deluje da su na kraju i izgladili odnos, pa su zajedno i gostovali u nekim emisijama u poslednje vreme.

Sada se Nebojša Čović i oglasio za Sportske.net povodom smrti Duleta Vujoševića i ističe da ga je ova informacija strašno pogodila.

- Prvo, saučešće, moje veliko saučešće porodici Duškovoj. A što se tiče košarke, ostavio je veliki trag, kako u jugoslovenskoj košarci, tako i u srpskoj i u regionalnoj i šire. Duško je živeo košarku, Duško je bio veliki zaljubljenik u košarku, košarka mu je bila život faktički. Što se tiče naših epizoda, mi smo od 11-12. godine bili zajedno u Partizanu. To su naše prve epizode, posle toga smo imali epizode dok je on bio i trener i posle i trener reprezentacije Srbije, odnosno tada Srbije i Crne Gore, pa sve do onih epizoda, kako vi rekoste, da smo se prepucavali, ali to je očigledno obeležilo naš život. Mislim da je Dule otišao prerano… I baš me pogodila njegova smrt. Bez obzira na sve šta smo i kako smo prošli.

- Zadnje kontakte koje smo imali, žalio mi se da zdravstveno stanje nije baš kako treba. Očekivao sam da će onakav kakav je, kao veliki borac, pobediti i te probleme. Međutim, to je očigledno bilo jače i to je nešto što svi nazivamo sudbinom. Neka mu je pokoj duši i neka putuje sa spokojom. Ostaće ubeležen u pamćenju svih nas na ovim prostorima koji smo imali i ovakve i onakve trenutke sa njim, ali neka mu je laka zemlja i spokoj duši.

Otkrio je Čović i kako su on i Vujošević izgladili odnose poslednjih godina.

- Da, mi smo imali nekoliko razgovora. Jedan od razgovora je bio dok je još i Boško Đukanović bio direktor na Dedinju. Tada smo se slučajno sreli, odvojili se u jednu kancelariju da se ispričamo kao dva zrela čoveka: da li nam je zapravo sve to bilo potrebno što smo prošli i kroz šta smo prolazili i da li tako treba i da se nastavi. Kako to biva u ovoj našoj zemlji, na ovim našim prostorima, sukob među ljudima je uveseljavao, nažalost, mnoge druge ljude. I tog trenutka smo počeli lagano da normalizujemo odnose, bez obzira na to šta je ko kome rekao i šta smo sve prošli. On i ja sasvim sigurno znamo kako je to bilo i šta se tu zapravo sve događalo. Tako da smo na kraju imali potpuno normalne odnose - rekao je Nebojša Čović za Sportske.net.

Autor: D.Bošković