EMOTIVAN POČETAK UTAKMICE U ISTANBULU: Košarkaši Partizana i Efesa održali minut ćutanja u čast Duška Vujoševića

Srpska, evropska i ssvetska košarkaška zajednica u žalosti povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića.

Košarkaši Efesa i Partizana igraju meč 36. kola Evrolige, a pred ovaj susret održan je minut ćutanja u čast preminulog trenera Duška Vujoševića.

Podsetimo, Evroliga je donela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja. U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju ove srede, kao i celog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević je najveći deo svoje bogate karijere vezao za KK Partizan, gde je u nekoliko mandata izgradio prepoznatljiv sistem rada i osvojio brojne trofeje. Pod njegovim vođstvom Partizan je dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik završnica ABA liga, kao i zapažen učesnik evropskih takmičenja, uključujući Evroliga.

Posebno će ostati upamćen po radu sa mladim igračima, koje je razvijao i uvodio u vrhunsku košarku, često ih pretvarajući u nosioce igre i kasnije uspešne internacionalce. Njegov trenerski pristup karakterisali su disciplina, posvećenost i snažan autoritet, ali i spremnost da preuzme odgovornost u teškim okolnostima.

Pored Partizana, Vujošević je imao i zapaženu međunarodnu karijeru, vodeći klubove u Evropi, kao i reprezentaciju Srbije, sa kojom je učestvovao na velikim takmičenjima. Njegovo ime ostaje vezano za jednu od najuspešnijih epoha srpske klupske košarke.

Vujošević je tokom karijere bio i glasni komentator sportskih prilika, često bez zadrške iznoseći stavove o stanju u košarci, zbog čega je bio i poštovan i osporavan.

Autor: D.Bošković