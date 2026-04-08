PARTIZAN POSLE PRODUŽETKA PREKINUO POBEDNIČKU SERIJU U ISTANBULU: Crno-beli nakon pravog trilera poraženi od Efesa!

Partizan posle drame poražen od Efesa Košarkaši Partizana poraženi su posle produžetka od Efesa kao gosti rezultatom 79:72 u utakmici 36. kola Evrolige.

Partizan je tako prekinuo seriju od šest uzastopnih pobeda u Evroligi i upisao 21 poraz uz 15 pobeda. Efes je sada na skoru 11-25

Ovaj meč odigran je u senci smrti legendarnog trenera Partizana Duška Vujoševića koji je preminuo u 68. godini života.

Nakon izjednačenog početka meča gde su i jedni drugi mnogo grešili Efes serijom 6:0 dolazi do +5, 15:10 u 8. minutu. Na isteku prve deonice izuzetno mali rezultat 15:13.

A onda je scenu stupio Šejk Milton. Razigrao se sjajni Amerikanac, vezao 12 poena bez promašaja i Partizan je za tili čas stekao osam poena prednosti 22:30. Partizan je na odmor otišao sa +12, 24:36.

Domaćin je pokušavao u nastavku da se potpuno vrati, raspoloženi Poarje je držao Efes u igri, a ali su crno-beli svaki put odbili nalet domaćina. Na kraju treće deonice bilo je 43:50.

Potom je zablistao oporavljeni Šejn Larkin. Efes je polako topio prednost Partizana i posle dužeg vremena prvi put poveo 56:55.

Ušlo se u dramatičnu završnicu, ekipe su smenjivale u vođstvu i na kraju se otišlo u produžetak, pogocima Karlika Džonsa sa linije slobodnih bacanja četiri sekunde pre kraja.

U produžetku Efes je imao više snage i poenima sa linije penala na kraju došao do pobede.

Džordan Lojd sa 24 i Vensan Poarije sa 17 poena i 8 skokova bili su najefikasniji u ekipi Efesa, a Vajler-Beb je briljirao sa 12 asistencija uz šest postignutih poena.

U Partizanu, Milton je ostao na onih 12 poena iz prvog poluvremena, samo jedan šut je uputio u nastavku meča i promašio. Braun i Džons po 11, Bonga 10 poena.

Autor: D.Bošković