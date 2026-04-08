Jan Veseli emotivno o Duletu: 'Reči ne mogu da opišu koliko sam ti zahvalan'

Ogroman broj bivših igrača Partizana oglasio se i odao počast Dušku Vujoševiću, koji je za njihovu karijeru uradio neverovatnu stvar.
Posle svih, oglasio se i Jan Veseli, reprezentativac Češke, nekadašnji NBA as, osvajač Evrolige i aktuelni košarkaš Barselone.
Veseli je u Partizan stigao kao golobradi dečak, gde je Duško Vujošević "brusio" dijamant i spremio ga za velika dela u budućnosti.
Sada mu se zahvalio na svemu i istakao da je naučio mnogo od njega.
- Reči ne mogu da opišu koliko sam ti, Dule, zahvalan za sve što si uradio za mene na početku moje karijere. Kao osamnaestogodišnjak došao sam u Beograd i nikada ne bih pomislio da ću dobiti šansu da budem u startnoj petorci u tim godinama.
- Tvoj rad i pristup bili su neverovatni, možda za nekoga previše strogi, ali za nas mlade igrače, a posebno za mene, najvažniji. Mnogo sam toga naučio, ali najbitnije je da sam zavoleo košarku i naučio kako da se igra na pravi način.
- Počivaj u miru i hvala ti za sve - napisao je Jan Veseli, koji je, kao i svi drugi stranci koji su tako mladi došli u Partizan, naučili perfektno da pričaju srpski.
Autor: D.Bošković