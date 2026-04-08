Jan Veseli emotivno o Duletu: 'Reči ne mogu da opišu koliko sam ti zahvalan'

Izvor: Telegraf, Foto: Fonet/Aleksandar Barda

Ogroman broj bivših igrača Partizana oglasio se i odao počast Dušku Vujoševiću, koji je za njihovu karijeru uradio neverovatnu stvar.

Posle svih, oglasio se i Jan Veseli, reprezentativac Češke, nekadašnji NBA as, osvajač Evrolige i aktuelni košarkaš Barselone.

Veseli je u Partizan stigao kao golobradi dečak, gde je Duško Vujošević "brusio" dijamant i spremio ga za velika dela u budućnosti.

Sada mu se zahvalio na svemu i istakao da je naučio mnogo od njega.

- Reči ne mogu da opišu koliko sam ti, Dule, zahvalan za sve što si uradio za mene na početku moje karijere. Kao osamnaestogodišnjak došao sam u Beograd i nikada ne bih pomislio da ću dobiti šansu da budem u startnoj petorci u tim godinama.

- Tvoj rad i pristup bili su neverovatni, možda za nekoga previše strogi, ali za nas mlade igrače, a posebno za mene, najvažniji. Mnogo sam toga naučio, ali najbitnije je da sam zavoleo košarku i naučio kako da se igra na pravi način.

- Počivaj u miru i hvala ti za sve - napisao je Jan Veseli, koji je, kao i svi drugi stranci koji su tako mladi došli u Partizan, naučili perfektno da pričaju srpski.

Autor: D.Bošković

