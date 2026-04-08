Srbija pobedila Hrvatsku: Teodora i Lola doneli nedostižnu prednost, ovo im je bio drugi trijumf u istom danu!

Ženska teniska reprezentacija Srbije napravila je sjajan podvig u Portugaliji. Izabranice Dušana Vemića su prvobitno slavile protiv Slovačke, a onda su istim rezultatom dobile i Hrvatice, koje su bile favoritkinje u tom duelu!

Naime, radi se o drugom kolu evro-afričke grupe 1 Bili Džin King kupa, gde su naše devojke pokazale da je sjajna budućnost ispred njih i došle su do druge velike pobede u istom damu.

Prvo je Teodora Kostović pobedila Petru Marčinko rezulatom 6:4, 6:1, a zatim je i Lola Radivojević napravila pdovig i slavila je protiv Antonije Ružić sa 6:4, 6:4, čime su našoj reprezentaciji donele i dovoljnu prednost od 2:0 pred poslednji dubl meč.

Poslednji meč, koji i nema rezultatski značaj, odigraće Mia Ristić i Natalija Senić za Srbiju, dok će za Hrvatsku nastupati Lucija Ćirić Bagarić i Tare Vurt.

Teniserke Srbije će sutra igrati protiv Litvanije u poslednjem kolu grupe A.

