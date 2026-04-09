ŠOK ZA BASTIJANA Švajni nije ni sanjao da će dobiti ovakav šamar od Ane Ivanović!

Vest da je pukla ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera već dugo je glavna tema.

Mišljenja su podeljena, ali... Čudno je kako su se birale strane!

A na čijoj su strani Nemci u ovom "meču"? Definitivno na Aninoj, što je možda mnoge iznenadilo jer ipak nije "njihova".

U to se možete uveriti i ako pročitate šta sve piše ispod fotografije koju je na Instagram stranici objavio magazin "Bunte". "Šteta što više nije sa Bastijem. Bili su tako lep par", glasi jedan.

Neko je, s druge strane, napisao "Bastijan zarađuje i radi", zaboravljajući da je Ana Ivanović svojevremeno bila velika šampionka i da je, sasvim sigurno, tokom karijere zaradila čitavo bogatstvo, možda i više od supruga.

Na to su podsetili ostali komentatori i stali u njenu odbranu: "Njoj to ne treba. Nekada je bila svetski broj jedan. Sve je sama sebi obezbedila", "Ona ima dovoljno svog novca", "Ana ima troje dece! To je takođe posao na određeni način – ne zarađuje na njemu, ali se često potcenjuje", "Ana je imala više novca na računu nego Švajni na dan kada se udala"...

Neko je, u dužem komentaru, napisao sledeće:

"Prema Forbsu, uvek je bila najplaćenija sportistkinja uz Serenu, Šarapovu, Daniku Patrik, sa 7 do 10 miliona dolara godišnje tokom 10 godina. Od Roleksa i Adidasa ima honorar od oko 3,5 miliona evra godišnje. Poseduje svoju kozmetičku liniju i četiri kompanije. Od 12. godine živela je u Bazelu i usavršavala se. Ima i nekretnine. Vila u Vestendorfu vodi se na Bastijanovog oca, Bastijan nema ništa, možda negde ulaže. Glupo je pričati o novcu. Ana je najmanje zarađivala na turnirima, ali je najlepša i najhrizmatičnija ličnost u tenisu i ostavila je veliki trag na svetskom nivou."

I čitaoci časopisa "Gala" navijaju za lepu Beograđanku. "Nadam se da je dobro! Sjajna žena", stoji u komentaru, koji je ubrzo dobio odgovor: "Pa dobro je! Da je drugačije, ne bi putovala. Šta je sa Bastijanom? Da li je to ta 'jadna žena' koja se sa decom odselila u Beograd?". Neki su podsetili na insinuacije medija da je sa decom u Beogradu, međutim, drugi su primetili da su to samo spekulacije:

"Već duže vreme je na Majorci sa roditeljima i decom. Bila je nedelju dana sa sinovima na Mauricijusu zbog projekta i treninga za Ženeva Open, 18. maja. Stiže i u glavni grad Španije, na Madrid Open, jer je globalni ambasador kompanije Haier koja sponzoriše turnir."

Bastijan se ovome sigurno nije nadao...

Autor: Jovana Nerić