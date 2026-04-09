SRBIJA SE OPRAŠTA OD LEGENDE: Oglasili se Divac i Đoković – Bez tebe ne bih bio u Kući slavnih, hvala ti za sve!

Odlazak Duška Vujoševića u 68. godini potresao je srpski sport. Od najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana dirljivim porukama oprostile su se najveće svetske legende, Vlade Divac i Novak Đoković.

Legendarni Dule Vujošević preminuo je juče nakon duge i teške bolesti, a vest o njegovoj smrti ujedinila je sportski svet u bolu.

Divac: „Bio si najvažnija stepenica“

Jedan od naših najvećih košarkaša svih vremena, Vlade Divac, poslao je potresnu poruku svom učitelju. On je priznao da bez Vujoševića njegova karijera nikada ne bi bila ista.

- Napustio nas je jedan od najboljih i najstrastvenijih Partizanovaca. Neizmernu zahvalnost ti dugujem, bez tebe sigurno ne bih ušao u Kuću slavnih! Bio si najvažnija stepenica u mojoj karijeri - poručio je Divac.

Divac je naglasio da je upravo Vujošević bio vizionar koji je prvi stvarao evropske igrače za NBA ligu, izvlačeći iz svakog pojedinca njegov maksimum.

Đoković: „Hvala za sve što si dao srpskom sportu“

Od čuvenog stratega oprostio se i najbolji teniser sveta Novak Đoković. On je putem društvenih mreža odao počast čoveku koji je zadužio srpsku košarku.

- Počivaj u miru, Duško. Hvala za sve što si dao srpskom sportu - napisao je Đoković.

Sahrana u utorak u Aleji zaslužnih građana

Duško Vujošević biće sahranjen u utorak, 14. aprila, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde će porodica, prijatelji i hiljade navijača moći da mu upute poslednji pozdrav.

