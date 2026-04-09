Zašto nije igrao Salah? Slot odgovorio na pitanje koje zanima sve navijače Liverpula

Fudbaleri Liverpula su poraženi od Pari Sen Žermena. Rezultat je bio 2:0 u korist branioca titule, a za "crvene" nije igrao Mohamed Salah.

Sve vreme je bio na klupi. Tako da je jedno od pitanja koje je postavljeno Arneu Slotu bilo vezano za Egipćanina, koji na kraju sezone odlazi iz kluba.

Zašto nije igrao Salah?

- U poslednjih 20-25 minuta, samo smo se branili. A kada se toliko branimo na svojoj polovini, to nije za njega. Imaćemo priliku da ga koristimo kada okolnosti budu drugačije - rekao je Slot.

- Kad sagledate celu utakmicu, mislim da možemo da budemo srećni što smo izgubili samo 2:0. Prvi gol bio je težak udarac za nas. Dobro je za nas što smo i dalje u igri, čekamo ih na "Enfildu" i znamo koliko to može da bude moćno za nas.

Posle utakmice se oglasio i Stiven Džerard.

Nekada kapiten Liverpula, a sada stručni konsultant je pohvalio kasnije ponašanje Salaha iako je sve vreme bio na klupi.

- Pohvale za njega. Ostao je posle utakmice i istrčao. Sigurno je mislima već u utakmici sa Fulamom. To takođe pokazuje koliki je profesionalac.



