VELIKA PROMENA! Takmičenje na kom je Angelina Topić upisala istorijsku pobedu zbog rata menja oblik

Velika vest iz sveta atletike, miting Dijamantske lige u Dohi pomeren je i biće održan na stadionu "Khalifa International" 19. juna, objavili su oragnizatori u sredu.

Prvobitno je bilo planirano da se miting održi 8. maja na stadionu "Qatar Sports Club" kao uvodno takmičenje sezone Dijamantske lige. Ipak, vazdušna pretnja i situacija oki Irana uticali su na ovakvu odluku.

Tokom prethodnih nedelja organizatori su pratili situaciju u Dohi, u bliskoj saradnji sa lokalnim vlastima i ostalim učesnicima u organizaciji. U interesu bezbednosti atletičara i gledalaca doneta je odluka da se miting odloži. Ukoliko uslovi to dozvole, biće održan 19. juna.

Zbog očekivano viših temperatura u junu, takmičenje će biti premešteno na drugi stadion, koji ima sistem za regulaciju temperature i omogućava bezbedno održavanje takmičenja i u toplijim uslovima. Ovaj stadion bio je domaćin Svetskog prvenstva u atletici 2019. godine.

Novi termin dolazi između mitinga u Oslu 10. juna i Parizu 28. juna, čime Doha postaje sedma stanica sezone. Serija počinje u Šangaju 16. maja, a završava se finalom u Briselu 4. i 5. septembra.

Tako će nadmetanje sa kog najskorije pamtimo pobedu Angelina Topić iz 2024. godine, njenu prvu ikada u Dijamantskoj ligi i jednu od dve do sada, tada sa visinom od 194, i nadalje biti pod znakom pitanja i neće biti uvod u kampanju elitnih svetskih atletskih mitinga.

Autor: Jovana Nerić