NIKO NIKAD KAO JOKIĆ! Do sada je u NBA odigrano 1,4 miliona mečeva, niko nije uspeo ovo što je uradio Džoker

Još jednom, po ko zna koji put u ovoj deceniji, Nikola Jokić je odveo Denver do pobede sa tripl-dabl učinkom, ovog puta protiv Memfisa, ali sada je prevazišao i sam sebe, ali i sve ostale u NBA ligi.

Naime, kako podaci govore, u najboljoj košarkaškoj ligi sveta se do ovog momenta našlo preko milion i 400 hiljada igrača koji su uspeli u karijeri da povežu 10 mečeva, uključujući i regularni deo sezone i plej-of.

E, pa... Niko nikada nije uspeo da u tom razmaku od 10 utakmica zabeleži sve pobede i da pritom upiše 252 poena, 145 skokova i 127 asistencija.

Nikada... Niko.

Definitivno, ni ovo po nekim analitičarima nije dovoljno da postane MVP ove sezone, ali Jokić igra svoju igru i gura svoj tim ka novoj tituli NBA lige.

Nagetsi će sa treće pozicije Zapadne konferencije otići u plej-of, pa ćemo videti koliko snage imaju za još jedan prsten.

Autor: Jovana Nerić