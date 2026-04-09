NIKO NIKAD KAO JOKIĆ! Do sada je u NBA odigrano 1,4 miliona mečeva, niko nije uspeo ovo što je uradio Džoker

Još jednom, po ko zna koji put u ovoj deceniji, Nikola Jokić je odveo Denver do pobede sa tripl-dabl učinkom, ovog puta protiv Memfisa, ali sada je prevazišao i sam sebe, ali i sve ostale u NBA ligi.

Naime, kako podaci govore, u najboljoj košarkaškoj ligi sveta se do ovog momenta našlo preko milion i 400 hiljada igrača koji su uspeli u karijeri da povežu 10 mečeva, uključujući i regularni deo sezone i plej-of.

E, pa... Niko nikada nije uspeo da u tom razmaku od 10 utakmica zabeleži sve pobede i da pritom upiše 252 poena, 145 skokova i 127 asistencija.

Nikada... Niko.

Definitivno, ni ovo po nekim analitičarima nije dovoljno da postane MVP ove sezone, ali Jokić igra svoju igru i gura svoj tim ka novoj tituli NBA lige.

Nagetsi će sa treće pozicije Zapadne konferencije otići u plej-of, pa ćemo videti koliko snage imaju za još jedan prsten.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Košarka

ISTORIJA! UTAKMICU PRED KRAJ SEZONE JOKIĆ URADIO NEŠTO NESTVARNO! Svet se divi Srbinu! Pre njega ovakav podvig su imala samo još dva košarkaša

Košarka

KAKO JE OVO MOGUĆE: Nikola Jokić uradio nešto što Amerika nije videla (VIDEO)

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Košarka

Nikola Jokić je već spreman za Kuću slavnih: Srbin postao četvrti košarkaš u istoriji koji je uspeo OVO

Ostali sportovi

JOKIĆ JE OPET TO URADIO! Ovaj čovek sve vidi! Bacio loptu preko glave i potpuno zaprepastio celu protivničku odbranu! (VIDEO)

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo