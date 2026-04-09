Saša Obradović oprezan pred Asvel: Vraća im se glavni igrač i košarkaš kome se porađala žena

Košarkaši Crvene zvezde odradili su poslednji trening pred put u Lion, gde ih u predgrađu ovog grada - Vilerbanu, čeka duel 37. kola Evrolige protiv Asvela.

Iako je Asvel odavno otpisan i trenutno poslednji tim na tabeli, a Zvezdi pobeda "život znači" za borbu za plej-of, trener Saša Obradović ističe da je fokus maksimalan i veruje da sa tim neće biti problema i da neće potceniti rivala.

- Nije samo ta vrsta koncentracije, koncentracija je na "slabijeg protivnika", jer smo mi tu pokazali neke slabosti u prošlosti. Mislim da smo iz tih slabosti i naučili lekciju, da ne treba niko da se potceni, posebno u ovoj Evroligi. Utakmica juče sa Monakom uopšte nije merilo kako će igrati, znam da kod kuće igraju mnogo bolje, to znam iz iskustva od šest godina koliko sam bio tamo. Sigurno su drugačije orijentisani, mnogo su mobliniji, trče više, imaju i publiku i fenomenalnu atmosferu i istoriju. Sigurno će totalno druga slika da bude u odnosu na meč koji su imali sa Monakom. Vraća im se i Ertel, koji je glavni kreator iz pik end rol igre, takođe se vraća i Endijaje, kojem se porađala žena, pa nije igrao juče, ali s obzirom na njegovu fizikalnost i mogućnost da igra na tri različite pozicije, može da bude problem.

Veruje Obradović u dobru reakciju svog tima, što je često bio slučaj na gostovanjima ove sezone u Evroligi.

- Rekao sam da imamo iskustva te vrste, ali i drugu vrstu iskustva, pogotovo na gostovanjima, gde smo dobro reagovali. Ovo je meč pod velikim pritiskom, odreagovali smo dobro u prethodnoj utakmici i pitanje fokusa ne treba da se dovodi u pitanje.

Moneke je novinarima rekao da često proverava rezultate ostalih timova, ali Obradović ima drugačiju taktiku.

- Ja uopšte ne proveravam, niti imaju bilo kakve kalkulacije, najbitnije je da se pobedi. Čak i to u toku utakmice ako nešto bude bilo, ali ne ove, jer za ovu mora samo da se razmišlja da se pobedi - zaključio je Saša Obradović.

