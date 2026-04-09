KVALIFIKACIJE ZA SVETSKI KUP: Vaterpolisti Srbije poraženi od Amerikanaca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/amir hamzagić

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije SAD rezultatom 14:12 u prvom meču druge faze kvalifikacija za Svetski kup u Sidneju.

Srbija do kraja igra još dva meča - sa Holandijom 11. aprila od 14.30 sati, a potom i protiv Hrvatske 12. aprila od 08.00.

Samo pobednik će izboriti plasman na završni turnir.

Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vasilije Martinović i Luka Gladović sa po tri gola, po dva su postigli Nikola Lukić i Dušan Trtović, a po jedan Strahinja Krstić i Marko Dimitrijević.

Autor: Marija Radić

