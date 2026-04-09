AKTUELNO

Fudbal

PREDRAG MIJATOVIĆ ODAO POČAST DUŠKU VUJOŠEVIĆU: Potpredsednik Partizana upisao se u knjigu žalosti povodom smrti legendarnog trenera crno-belih!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Tragične vesti pogodile su svet sporta u sredu 8. aprila - preminuo je Duško Vujošević.

Vujošević je preminuo u 68. godini života i ostavio u šoku javnost u Srbiji, regionu, ali i Evropi i svetu.

Istinska legenda bio je Duško Vujošević, od njega su se oprostilI mnogi velikani kako u sportu tako i drugim sferama života.

Predrag Mijatović jedan od najboljih fudbalera koji je ikada nosio crno-beli dres, oprostio se od verovatno najvećeg trenera u istoriji košarkaške sekcije crno-belih.

"Ispred FK Partizan, potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović upisao se u knjigu žalosti povodom smrti legendarnog Duška Vujoševića", saopštio je klub.

Knjiga žalosti će biti otvorena do četvrtka uveče, a očekuje se da velika broj poštovalaca lika i dela Duška Vujoševića poseti Humsku i oprosti se od legendarnog trenera.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

