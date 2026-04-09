Arina Sabalenka se oglasila i saopštila: Veoma mi je žao...

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka saopštila je loše vesti. Naime, ona neć moći da nastupi na WTA turniru u Štutgartu, a saopštila je na svom Instagramu i zašto.

Ona je sjano krenula u sezonu, osvojila Masterse u Indijan Velsu i Majamiju, dok je poražena samo u finalu Australijan opena.

- Zdravo, Štutgarte,

Veoma mi je žao što moram da kažem da ove godine neću moći da igram na Porsche Tennis Grand Prixu.

Uvek volim da se vraćam u Štutgart. Atmosfera, navijači i podrška koju tamo osećam za mene su zaista posebni. Naravno, baš sam se nadala da ću imati još jednu priliku da se borim za taj Porsche.

Nažalost, zadobila sam povredu posle turnira u Majamiju i, iako sam pokušala sve da se oporavim na vreme, nisam spremna za takmičenje.

Zaista mi je žao što propuštam ovaj sjajan turnir. Svima želim lepu nedelju u Štutgartu i nadam se da ću vas uskoro ponovo videti.

S ljubavlju,

Arina - napisala je Sabalenka.

Autor: A.A.