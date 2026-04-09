'ČOVEK KOJI JE OBELEŽIO BROJNE GENERACIJE IGRAČA' Slavni hrvatski klub odao poštu Dušku Vujoševiću (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Od Duška Vujoševića, bivšeg trenera Partizana, oprostio se i košarkaški klub Cibona koji je izdao saopštenje u kojem navodi sve razloge zbog čega će pamtiti ovog srpsko-crnogorskog stratega.

- S tugom se opraštamo od Duška Vujoševića, jednog od najuticajnijih košarkaških trenera s ovih prostora, čoveka koji je obeležio brojne generacije igrača. Njegovo razumevanje igre, strast i način na koji je radio ostavili su dubok trag u regionalnoj košarci. Bio je trener koji je tražio puno, ali je jednako toliko i davao - znanje, disciplinu i karakter - piše u saopštenju.

Istaknu je doprinos regionalnoj košarci.

- Za sve koji su pratili Cibonu i evropsku košarku, ostaće zapamćen i kroz velike utakmice i rivalstva koja su definisala jednu eru. Njegov doprinos košarci ostaje trajno prisutan, kao podsetnik na to koliko ovaj sport može značiti onima koji ga žive - zaključeno je u saopštenju.

Ovih dana se svi opraštaju od Vujoševića, čoveka koji je sa crno-belima ispisao jednu od najleših stranica kluba, ali i uticao na srpsku košarku.

Autor: Jovana Nerić

