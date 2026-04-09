SRBIJA BEZ PREDSTAVNIKA Svetska fudbalska federacija odredila 52 arbitra za Mundijal

Svetska fudbalska federacija (FIFA) odredila je danas 52 glavna arbitra koji će deliti pravdu na predstojećem Svetskom prvenstvu, kao i 88 pomoćnika i 30 sudija u VAR sobi, a među 50 federacija koje će imati predstavnike u SAD, Meksiku i Kanadi nema Srbije.

Evropu će predstavljati 15 glavnih sudija, a Francuska i Engleska su jedine dve države "starog kontinenta" koje će imati po dvojicu arbitara.

Englesku će na Mundijalu predstavljati Majkl Oliver i Entoni Tejlor, a Francusku Kleman Turpan i Fransoa Leteksije. Od poznatih evropskih arbitara pravdu će na SP deliti i Nemac Feliks Cvajer, Italijan

Mauricio Marijanini, Španac Alehandro Hernandez Hernandez i Holanđanin Dani Makeli. Region će predstavljati Slovenac Slavko Vinčić.

Svetsko prvenstvo će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

