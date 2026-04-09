'NEMAM VREMENA ZA TO' Nikola Kalinić zagrmeo pred meč Asvel - Zvezda

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je pred gostovanje Asvelu da nema ni vremena ni volje da se bavi kalkulacijama pred finiš Evrolige i istakao da se pre svega nada dobrim rezultatima "crveno-belih".

Zvezda u petak od 20 i 45 gostuje Asvelu u 37. kolu Evrolige, a zatim sledeće nedelje ide u Madrid gde će igrati protiv Reala.

Kalinić ističe da je veoma važno da Zvezda ozbiljno uđe u meč protiv Asvela.

"Ključno je da uđemo dobro u meč, da odgovorimo, znamo da su fizički i atletski dobri. Ta neka njihova odbrana od pik en rola, gde pokušavaju da odseku jedan deo terena od protivnika, ako to uspemo da prevaziđemo, možemo da se nadamo dobrom rezultatu", rekao je Kalinić na današnjoj konferenciji za medije.

Kalinić je istakao i da je situacija u Evroligi i dalje neizvesna, jer veliki broj klubova pretenduje i na plej-of i na plej-in.

"Svake godine je ovako, i prošle godine je bilo, takav je sistem napravljen, povećan je broj učesnika za plej-of i plej-in, mnogo više ekipa je takmičarski nastrojeno", dodao je Kalinić.

Na pitanje o praćenju rezultata ostalih klubova, Kalinić je rekao da ih ne prati.

"Ne gledam iskreno, nemam ni vremena, ni volje da pravim kalkulacije, možemo da budemo od četvrtog do trinaestog mesta, ostavljamo to svima koji vole to da gledaju. Imamo Asvel, posle Real, nadam se dobrim rezultatima", zaključio je Kalinić i dodao da je ekipa pobedom nad Parizom pokazala da je prebolela bolan poraz od Partizana.

Autor: D.Bošković